مبارك الخالدي



تنطلق منافسات دوري زين لفرق الدرجة الأولى للموسم 2023-2024 الليلة وتقام البطولة من 4 أقسام بمشاركة 5 فرق هي: اليرموك والساحل والتضامن وبرقان والصليبخات، حيث تتنافس الفرق في نهاية المشوار على حجز إحدى بطاقتي التأهل إلى الدوري الممتاز.



وفي إطار منافسات الجولة الأولى من القسم الأول يستضيف اليوم اليرموك نظيره برقان، كما يستقبل الساحل فريق التضامن، حيث تقام المواجهتان في الساعة 6.45 مساء فيما يغيب عن مواجهات الجولة فريق الصليبخات.



وتفاوتت برامج الإعداد للفرق الخمسة، حيث أقام فريق الساحل معسكرا في قطر، ومثله برقان الذي أقام معسكره في الإسكندرية وتخللت المعسكرين مباريات ودية للفريقين، بينما اكتفت فرق اليرموك والتضامن والصليبخات بالإعداد المحلي.