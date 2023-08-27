مبارك الخالدي - يحيى حميدان



أكد مدرب نادي الكويت، الصربي بوريس بونياك، أن «الأبيض» دخل لقاء الجهراء في الجولة الافتتاحية من دوري «زين» الممتاز بحذر شديد بعد تعرض الفريق للهزيمة في بدايات الموسم الماضي على يد نفس الفريق، مضيفا: «حرصنا على عدم منح الفرصة للجهراء لمفاجئتنا مرة أخرى، وقد خرجت المباراة صعبة علينا بسبب تكتل الفريق الجهراوي في مناطقه الدفاعية ولكنني سعيد بالفوز 3-1 في النهاية والأهم بالنسبة لنا هو النقاط الثلاث».



وحول بونياك حديثه صوب اللقاء المقبل أمام كاظمة، حيث أوضح أن المباراة لن تكون سهلة وجميع الفرق تسعى لتقديم أفضل ما لديها لعدم التفريط بأي نقطة، مشيرا إلى أن «الأبيض» سيدخل لقاء «البرتقالي» بصفوف مكتملة باستثناء غياب المغربي مهدي برحمة للإصابة.



من جانبه، قال مدرب الجهراء جانسينيز داسيلفا أن الفريق يعاني من مشاكل وسيتجاوزها قريبا، مضيفا: «الجميع يعرف أن فريقنا عانى من مشاكل قبل مباراة الكويت وواحدة منها عدم وجود ملعب للتدريب، لكنني على ثقة بأننا سنتجاوز ذلك قريبا».



وأوضح: «لم نكن بمستوى سيئ أثناء المباراة وقدمنا دقائق جيدة رغم قوة الفريق المنافس الذي تمتع بإعداد مميز»، مبينا: «قبل عودتي مجدد إلي الجهراء التي أعرفها جيدا فلدي ثقة كبيرة في أعضاء الفريق والجهاز الفني وحماسهم الكبير بأننا قادرون على العودة مع مرور الوقت وتقديم الأفضل».