بعــــد موســـم للنسيان أدى إلى معاقبته بحسم 10 نقاط من رصيده بسبب فضيحة التلاعب بالبيانات المالية ثم حرمانه من قبل الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في مسابقة «كونفرنس ليغ» بسبب الدوري السوبر الأوروبي، يبدو يوفنتوس عازما أكثر من أي وقت مضى على استعادة مكانته والفوز بلقب الدوري الإيطالي الذي احتكره طوال تسعة أعوام قبل أن يزاح عن العرش في المواسم الثلاثة الماضية. وظهر فريق المدرب ماسيميليانو أليغري بصورة واعدة خلال المرحلة الأولى من الموسم الجديد بفوزه خارج الديار على أودينيزي بثلاثية نظيفة لفيديريكو كييزا والصربي دوشان فلاهوفيتش الذي أثيرت التكهنات بشأن مستقبله وقيل إن هناك إمكانية لرحيله إلى تشلسي في صفقة مقايضة مع البلجيكي روميلو لوكاكو، والفرنسي أدريان رابيو. ويسعى فريق «السيدة العجوز» الى تأكيد هذه البداية القوية حين يستقبل بولونيا على ملعبه «أليانز ستاديوم».



وتتجه الأنظار إلى ملعب «دييغو أرماندو مارادونا»، حيث يخوض نابولي مباراته الأولى بين جماهيره باحثا عن تأكيد بدايته القوية على حساب ساسوولو. وبدأ نابولي حملة الدفاع عن اللقب الذي احرزه بعد ثلاثة عقود من الانتظار، بقوة من خلال فوزه على مضيفه العائد مجددا بين الكبار فروزينوني 3-1 بفضل ثنائية لهدافه النيجيري فيكتور أوسيمهن. كما سيلتقي فيورنتينا مع ليتشي، ولاتسيو مع جنوى.



ألمانيا



يسعى بايرن ميونيخ حامل اللقب ومهاجمه الجديد الإنجليزي هاري كاين إلى تأكيد البداية النارية، وذلك حين يخوض النادي البافاري مباراته الأولى على أرضه ضد أوغسبورغ في المرحلة الثانية من الدوري الألماني. ويخوض بايرن اللقاء بغياب لاعب الوسط جمال موسيالا الذي تعرض لتمزق في عضلة الفخذ خلال التمارين. واكتسح لايبزيغ مضيفه شتوتغارت 5-1 محققا فوزه الأول هذا الموسم.



فرنسا



أهدر موناكو المتصدر نقاطه الأولى بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه نانت 3-3، في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وكان موناكو قريبا من الخسارة «رفع رصيده في الصدارة إلى 7 نقاط»، قبل أن يعود بنقطة التعادل أمام نانت الذي تألق في صفوفه الهداف الدولي المصري مصطفى محمد بتسجيله هدفين.



وانتزع نانت نقطته الأولى هذا الموسم بعد خسارتين أمام تولوز 1-2 وليل 0-2.