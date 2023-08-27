قال رئيس النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ م.طلال السرحان: فجعنا قبل أيام بحادث غوص مؤسف راح ضحيته شاب كويتي نتيجة عدم وجود لوائح تنظيمية خاصة لهذه الرياضة، وهذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل غياب أي تنظيم رسمي!



وبين السرحان أن النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ على أهبة الاستعداد للتعاون مع الجهات المعنية في الكويت سواء مع الهيئة العامة للرياضة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة وقوة الإطفاء العام من أجل وضع لائحة تنظيمية بهدف المحافظة على أمن وسلامة ممارسي هذه الرياضة أسوة ببقية الدول التي أقرت لوائحها ونظمت ممارسة هذه الرياضة بشكل سليم خصوصا ان هذه الرياضة تعد الرياضات المنتشرة لدينا في الكويت والتي يقبل عليها الكثير خصوصا خلال فترة الصيف.



وبين السرحان أن رياضة الغوص تعد من أكثر الأنشطة المثيرة والجميلة التي يمكن ممارستها، كما أنها توفر للأفراد فرصة لاستكشاف عالم مختلف تحت سطح الماء والاستمتاع بجمالياته لكن يجب أن تتم بمسؤولية وحذر، كما يجب أن نحافظ على احترام البيئة وعدم التعدي عليها. وأكد على أهمية الالتزام بقواعد الأمن والسلامة عند ممارسة هذه الرياضة، فالغوص قد يكون محفوفا بالمخاطر إذا لم يتم اتباع الإجراءات الصحيحة والحصول على التدريب المناسب والتراخيص اللازمة.



وبين انه يجب أن يكون الغواص مدربا جيدا ومؤهلا لممارسة هذه الرياضة، ويجب عليه أن يتعلم كيفية استخدام الأدوات الضرورية والتعامل مع المعدات بطريقة صحيحة، كما يجب أن يكون لديه معرفة بالطرق الآمنة للنزول والصعود من الماء وكيفية التعامل مع الوضعيات الطارئة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم ارتداء المعدات المناسبة أثناء الغوص، وتشمل هذه المعدات القناع والزعانف وبدلة الغوص وجهاز التنفس وغيرها، ويجب التأكد من أن هذه المعدات في حالة جيدة وأنها تعمل بشكل صحيح قبل الغوص. كما دعا السرحان جميع الغواصين، إلى التحقق من حالة الطقس والبيئة قبل الغوص، ويجب تجنب الغوص في ظروف الطقس السيئة أو في مناطق ممنوعة، والانتباه إلى الحياة البحرية المحتملة التي قد تكون خطرة وتجنب التعامل معها.