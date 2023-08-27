محمد الجلاهمة



تسبب تصادم عنيف وجها لوجه بين خلاط أسمنت وشاحنة في تلفيات جسيمة بالمركبتين دون إصابة وافدين كانا يقودان الآليتين وفتح تحقيق في الحادث وسط احتمالية ان تكون السرعة من قبل إحدى المركبتين سببا في التصادم العنيف.



من جهة أخرى، ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن بلاغا ورد إلى إدارة العمليات المركزية عصر أمس الأول يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الجهراء.



وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرقة إطفاء مركز السور إلى موقع البلاغ وعند وصول الفرقة تبين أنه حادث تصادم وقع بين مركبتين وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، وتم التعامل مع الحادث وتسليم المصابين إلى الجهات المختصة.



وفي حادث ثالث تم نقل 3 أشخاص عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى الجهراء اثر انقلاب مركبة



وفي التفاصيل، أن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات الداخلية عن وقوع حادث انقلاب، وعلى الفور توجهت سيارات الدوريات والإسعاف لموقع البلاغ الكائن عند الكيلو 34 ليتضح وجود 3 مصابين جرى إسعافهم.