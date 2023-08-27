محمد الجلاهمة



قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد براءة وافد من ضرب ضابط برتبة ملازم أول في المباحث أثناء تأديته عمله.



وكان الضابط اتهم الوافد بضربه وسبه وانه قاومه وزملاءه مقاومة شديدة، فيما ذكر الوافد انه تعرض للضرب بالأصفاد الحديدية على وجهه مرة واحدة.



وأمام المحكمة حضرت المحامية ايلاف الصالح وترافعت شفاهة عن المتهم، مؤكدة كيدية الاتهام، وان موكلها مجني عليه وليس متهما، ودفعت بتناقض التقارير الطبية، إذ إن موكلها تعرض للضرب من المجني عليه وآخرين، وهو ما خلص له التقرير الطبي، ناهيك عن أن المتهم سبق أن قدم شكوى للنيابة العامة ضد المتهم بخصوص الاعتداء عليه.