رأت الممثلة ديان كروغر، أن الإضراب الذي يصيب هوليوود بالشلل منذ أشهر يمكن تفسيره جزئيا بكون الاستوديوهات «بخيلة».



وتحدثت عارضة الأزياء السابقة (47 عاما) بصراحة عن الحركة الاحتجاجية التاريخية للممثلين وكتاب السيناريو في هوليوود خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش مشاركتها في مهرجان «أنغوليم» للسينما الفرنكوفونية لمواكبة عرض الفيلم الروائي الجديد «فيزيون» (Visions) للمخرج الفرنسي يان غوزلان.



وشددت كروغر التي نالت جائزة أفضل ممثلة في مهرجان «كان» عام 2017، على «ضرورة حماية الابتكار والتميز مهما كان الثمن»، غامزة بذلك من قناة الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وهي إحدى النقاط الخلافية التي يركز عليها هذا الإضراب.



لكنها اعتبرت أن «الأمر لا يقتصر على ذلك»، إذ لاحظت أن «هذا الإضراب يعود في الحقيقة إلى أن الاستوديوهات في الولايات المتحدة بخيلة، والحال ليست كذلك في فرنسا».



واعتبرت الممثلة الألمانية - الأميركية التي تحدثت بفرنسية متقنة، أن «المشكلة الحقيقية» تتمثل في «كيفية الدفع للناس»، إذ ان «ساعات العمل أمر لا يصدق». وشرحت أن عدد ساعات العمل باليوم في هوليوود يراوح عادة بين 14 و16 ساعة.