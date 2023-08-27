عبدالله قنيص



شرع رجال مباحث الأحمدي في البحث عن شخص مجهول سلب هاتف فلبينية تحت تهديد النحر في منطقة المهبولة، وقدمت المجني عليها رقم هاتف تواصلت مع المتهم من خلاله، مشيرة الى أنها تعرفت على الجاني عبر وسائل التواصل والتي عرضت من خلالها الهاتف للبيع بقيمة 300 دينار.



وحول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني إن الوافدة وهي من مواليد 1986 ذكرت أنها عرضت للبيع آيفون 14 بلس يحمل سيريل على احد وسائل التواصل واتصل بها شخص طلب منها ان تلقاه في المهبولة لإتمام البيع، ومن ثم أوهمها بسحب مبلغ مالي من مكينة البنك ثم قام بإخراج سلاح ابيض (سكين) وقام بتهديدها بالنحر وأخذ الهاتف ولاذ بالفرار على مركبة من دون لوحات، وعليه تم الاتصال على وكيل النيابة وأمر بتسجيلها تحت مسمى سلب بالقوة.