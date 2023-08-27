القاهرة - هالة عمران



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات (الثالثة المكيفة - التهوية الديناميكية) للوجهين البحري والقبلي عبر منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع كخدمة جديدة ولأول مرة بكل منافذ فوري التي تقدر بـ 320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية.



يأتي ذلك في إطار سياسة التحديث والتطوير التي تقوم بها وزارة النقل متمثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها وتنفيذا لتوجيهات كامل الوزير وزير النقل بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتسهيلا عليهم، بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيرا على المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التي تعمل على مدار الـ 24 ساعة وأيضا لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات، حيث يتم الحصول على التذكرة من أي منفذ فوري والتوجه بها إلى محطة السفر بشكل مباشر واستقلال القطار.



كما تؤكد الهيئة أنه في حال رغبة الراكب في رد التذكرة المسددة قيمتها من خلال منافذ فوري أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدا من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقا لقواعد وتعليمات الهيئة.