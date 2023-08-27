رفعت المؤسسة السورية للتجارة أسعار عدد من المنتجات الغذائية الأساسية وطرحتها للبيع بشكل مباشر على البطاقة الذكية. ورفعت المؤسسة التابعة لوزارة التجارة وحماية المستهلك سعر السكر بمقدار 500 ليرة ليباع بـ 13 ألف ليرة للكيلو الواحد. وارتفع سعر الأرز 3500 ليرة دفعة واحدة من 13500 إلى 17 ألف ليرة، فيما رفعت المؤسسة سعر كيلو العدس المجروش من 15 ألفا إلى 16 ألف ليرة، بينما زاد سعر علبة التونا بمقدار 3 آلاف ليرة ليباع عند 14 ألف ليرة سورية. وبين القرار الذي نشرته وسائل إعلام سورية ان علبة السمنة ذات الكيلو ارتفع سعرها من 25 ألفا الى 28 ألفا، بينما الكيلوغرامين ارتفع سعرها من 59 ألفا الى 26 ألف ليرة. وارتفع سعر ليتر الزيت النباتي بمقدار 5 آلاف ليرة ليصل الى 25 ألفا. وزادت كذلك العبوات من حجم 1.8 ليرت بأكثر من 6 آلاف ليرة لتباع بـ 44 ألفا ارتفاعا من 33500 ليرة. بينما قررت المؤسسة بيع الليترين من الزيت النباتين بـ 50 ألف ليرة بارتفاع نحو 16 ألف ليرة.



ويحق للبطاقة الذكية الواحدة الحصول على كيلوغرام واحد من كل من السكر والأرز والعدس، و5 علب من التونا، وذلك دون انتظار الرسائل.