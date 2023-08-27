القاهرة - ناهد إمام



تقدم ملتقى «المصريون بالكويت» ومؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية بخالص الشكر والتقدير للسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وفريق عمل وزارة الهجرة على حسن تنظيم النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج. وأشاد خطاب الشكر بجهود الوزارة والقدرة على احتواء هذا العدد غير المسبوق من المشاركين على جميع المستويات وعلى وإدارة الحوار بهذا الشكل والأسلوب المحترف والراقي، وصولا إلى توصيات المؤتمر المرجوة.



وأكد «المصريون بالكويت» على استمرار الدعم لبلدهم لتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة، والحفاظ على مقدرات الدولة ودعم رؤى الرئيس عبدالفتاح السيسي.