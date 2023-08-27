

مشروبات لها خصائص مضادة للأورام

غالبية الناس يبدأون نهارهم بتناول مشروب الشاي أو القهوة الساخن، ولكن معظمهم لا يعلمون أن لهذين المشروبين خصائص مضادة للسرطان.

«للقهوة والشاي تأثير واضح ضد السرطان، ولكن ليس لكل السرطانات، فمثلا القهوة تمنع الإصابة بسرطان الكبد وتطور التهاب الكبد، وخاصة الڤيروسي، إلى تليف الكبد فسرطان الكبد». ويكفي تناول 4-5 فناجين من القهوة في اليوم للحفاظ على صحة الكبد.

والشيء المؤسف، أن مشروب القهوة كان في الماضي موضع انتقادات، ولم يتحدث الخبراء عن فوائده العديدة إلا قبل فترة ليست ببعيدة، كما أن للشاي الأخضر خصائص مضادة للسرطان. «الشاي الأخضر أيضا مضاد بالذات لسرطان عنق الرحم والأورام النسائية الأخرى وسرطان البروستاتا.

ووفقا للخبراء الصينيين واليابانيين، هذا الأمر أثبت علميا وليس لديهم أي شك في ذلك». ولكن مع ذلك يمنع تناول الشاي الأخضر أثناء العلاج الكيميائي. وقبل كل شيء يمكن تخفيض خطر الإصابة بالسرطان باتباع تغذية صحية متوازنة والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه والأسماك وتقليل استخدام الملح.

المصدر: «فيستي. رو»