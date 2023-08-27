هل هناك خضراوات يجب تناولها في الخريف لتعزيز المناعة؟

من الضروري، قبل حلول فصل الخريف، حيث تجري إعادة بناء الجسم، إضافة الخضراوات الغنية بالمواد المفيدة إلى النظام الغذائي.

ووفقا للدكتورة أنجلينا فودولازكايا، أخصائية الغدد الصماء، هناك تأثير وثيق متبادل بين الأمعاء ومنظومة المناعة، فإذا أخذنا في الاعتبار أن 70-80% من الخلايا المناعية موجودة في الغشاء المخاطي للأمعاء، أدركنا أن الحفاظ على ميكروبيوم صحي في الأمعاء هو مفتاح لتنشيط ودعم منظومة المناعة في الجسم.

والألياف الغذائية من الخضراوات تسهم في تحسين نبيت الأمعاء. وتضيف: أفضل هذه الخضراوات هو الجزر، لأنه يحتوي على بيتا كاروتين وڤيتامين А اللذين يعملان كمنشطان لمنظومة المناعة، لذلك يؤدي إشباع الكائنات الحية الدقيقة بهذه المغذيات إلى انخفاض وتيرة ومدة الإصابة بأمراض البرد. وتقول: «ولكن يجب تناول الجزر باعتدال، لأن الإفراط في تناوله يسبب الإسهال والنعاس وحتى إلى تلون الجلد باللون الأصفر».

وبالإضافة إلى الجزر، من الضروري تناول الفلفل الحلو لأنه يحتوي على ڤيتامين С بنسبة 40% أكثر من الحمضيات، كما يحتوي الفلفل الطازج غير المعالج حراريا على ڤيتامينات ومعادن مفيدة. وتقول: «تعتبر السبانخ واحدة من أفضل عشرة أطعمة خارقة، حيث تحتوي 100 غرام منه على نصف حاجة الجسم اليومية من ڤيتامين А وڤيتامين С والزنك، وكلها ضرورية لدعم خلايا المناعة.

كما تحتوي السبانخ على البيورينات، لذلك لا ينصح بالإفراط في تناولها لأنها تسبب زيادة حمض اليوريك. أما الثوم فيساعد على تعزيز الدورة الدموية بالإضافة إلى احتوائه على أكثر من 100 مضاد للأكسدة ومبيدات نباتية لها تأثير مضاد للميكروبات. ويحفز الثوم منظومة المناعة ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم. لكن الثوم يترك رائحة كريهة وعند تناوله بكميات كبيرة يمكن أن يسبب التجشؤ وظهور طفح جلدي.

كما لا ينصح من يعاني القرحة والتهاب المعدة بتناوله». وتشير الطبيبة إلى أن الزنجبيل يحتوي على مادة الجينجيرول Gingerol المنشطة لخلايا المناعة. وتقول: «يجب ألا ننسى أن مكونات الزنجبيل تهيج الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي. لذلك لا ينصح بتناوله بكثرة وعند وجود مشكلات في الجهاز الهضمي يمنع تناوله نهائيا. وعموما تحتوي والخضراوات الورقية على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تؤثر إيجابيا في ميكروبيوم الأمعاء. ولكن على من يعاني مشكلات في الجهاز الهضمي تناولها بحذر».

المصدر: «Gazeta.Ru»



