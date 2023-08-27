أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عن إطلاق مهمة جديدة إلى محطة الفضاء الدولية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تستمر لأكثر من 6 أشهر.



وانطلق صاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس» بنجاح أمس من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا الأميركية.



وأوضحت «ناسا» أن المهمة المعروفة باسم «كرو7» تضم 4 رواد فضاء يمثلون 4 دول.



وتقود مهمة «كرو7» الأميركية من أصل إيراني ياسمين مقبلي، الى جانب: الدنماركي أندرياس موغنسن والياباني ساتوشي فوروكاوا والروسي كونستانتين بوريسوف.



واشارت الى أن المركبة الفضائية «دراغون إندورانس» التي انفصلت عن صاروخ «فالكون 9» ستقضي أكثر من 24 ساعة قبل الوصول إلى محطة الفضاء الدولية، والتي تبعد 420 كيلومترا فوق سطح الأرض، موضحة أن رواد مهمة «كرو7» سيقومون بإجراء عدد من التجارب خلال مدة إقامتهم.



وأشارت إلى أن التجارب تشمل «دراسة المخاطر المحتملة لانتشار البكتيريا والفطريات من المهمات الفضائية التي يقودها الإنسان، مؤكدة أن الفريق سيقوم بتحليل ما إذا كان من الممكن التخلص من الكائنات الحية الدقيقة من فتحات المحطة الفضائية، وقذفها في فراغ الفضاء.



وتهدف تجربة أخرى إلى دراسة الفوارق الفيزيولوجية بين النوم على كوكب الأرض والنوم في الفضاء.



وتعد «كرو7» هي الرحلة الثامنة التي تديرها ناسا و«سبيس إكس»، كجزء من برنامج الطاقم التجاري للوكالة، والذي ينقل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية منذ أول مهمة مأهولة للشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك عام 2020.