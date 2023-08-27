في بعض الأحيان، يمكن أن يفاجئك مكان العمل السام، ولكن في معظم الحالات، إذا انتبهت أثناء عملية المقابلة، فيمكنك اكتشاف العلامات التحذيرية قبل قبول عرض العمل.



يعتبر 65% من الباحثين عن عمل أن الوظائف التي تتطلب أكثر من 3 جولات من المقابلات هي أكبر «علامة حمراء» لبيئة عمل سيئة، وفقا لاستطلاع جديد أجرته شركة «مونستر» وشمل أكثر من 6000 عامل.



وقد يشير طلب أكثر من 3 جولات من المقابلات إلى أن الشركة غير حاسمة أو غير منظمة، ولأن عملية التوظيف في الشركة تعكس ثقافتها، فقد لا تكون علامة جيدة على كيفية إدارة الجوانب الأخرى من أعمالها، وفقا لما ذكرته الخبيرة المهنية في «مونستر»، فيكي سالمي لشبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية.نت».



وقالت: «في بعض الحالات، يكون هناك سبب وجيه وراء عملية التوظيف الطويلة، مثل سفر بعض المسؤولين التنفيذيين، أو صعوبة جدولة جداول مختلفة لمديري التوظيف». «لكن إذا كانوا يماطلون في ذلك، فهذا يعني على الأرجح أنهم لا يحترمون وقت المرشح أو أنهم غير واثقين مما يبحثون عنه».



لماذا أصبحت مقابلات العمل أطول؟



ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن مقابلات العمل أصبحت أطول في جميع الصناعات.



وفي المتوسط، يبحث الموظفون المبتدئون عن دورة توظيف مدتها 6 أسابيع تقريبا، وفقا لبحث حديث أجرته «LinkedIn». بالنسبة لمزيد من الأدوار العليا، يبلغ متوسط دورة التوظيف 7 أسابيع.



بدوره، قال ستيفن ليتش، المدرب المهني وخبير السيرة الذاتية، إن الشعبية المتزايدة للمقابلات المطولة هي نتيجة مباشرة لسوق العمل الشديد التنافسية.



وأضاف: «مع ظهور العمل عن بعد ووجود مجموعة أكبر من المواهب المتاحة للشركات، فإنها أصبحت حذرة بشكل متزايد وتبحث عن المزيد من الطرق لتقييم المرشحين بدقة».



كيفية اكتشاف هذه العلامة الحمراء «الدقيقة»



لا يمكنك تغيير عملية المقابلة الخاصة بالشركة، ولكن يمكنك الحصول على فهم أفضل للجدول الزمني للتوظيف - والمنطق الكامن وراء ذلك - حتى تعرف ما يمكن توقعه.



في نهاية مقابلة الفحص الأولية مع مسؤول التوظيف أو مدير التوظيف، تقترح سالمي طرح السؤال التالي: «ما الجدول الزمني لشغل هذا المنصب؟» أو «ما الخطوات التالية التي يمكنني توقعها في عملية التوظيف؟».



بعد إجراء الجولة الأولى من المقابلة، يمكنك أيضا أن تسأل مسؤول التوظيف، أو أي جهة اتصال رئيسية لديك، عن المدة التي ظل فيها المنصب مفتوحا، وما إذا كان بإمكانه مشاركة أي معلومة حول سبب قيامهم بالتوظيف لهذا المنصب الآن.



وقالت: «قد تكون بعض الشركات مترددة في مشاركة التفاصيل، ولكن من الناحية المثالية، يمكن أن تساعدك إجابتهم في معرفة ما إذا كان ذلك نتيجة لاستقالة شخص ما، أو طرده، أو ترقيته، أو ما إذا كان هذا دورا جديدا تماما». «إذا أشاروا إلى تسريح العمال أو دورانهم بشكل متكرر، فقد يكون ذلك علامة على مكان عمل سام».



وأضافت سالمي ان معظم الشركات ترغب في توظيف الأشخاص المناسبين بسرعة، «لكن كان من الممكن أن تتضرر من قرار التوظيف السيئ في الماضي، وتريد أن تكون حذرة».



إن إجراء محادثات شفافة مع مدير التوظيف مقدما يمكن أن يساعدك في تحديد ما إذا كانت الوظيفة تستحق الصبر من أجلها، أو ما إذا كان يجب عليك التفكير في فرص أخرى.