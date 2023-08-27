

الدوحة - فريد عبدالباقي



أشعل ناديا الريان والدحيل صدارة الدوري القطري لكرة القدم، بعد تحقيقهما الفوز الثاني على التوالي في المسابقة، حيث فاز الريان على نادي قطر بهدف نظيف سجله المهاجم الإسباني رودريغو مورينو في الدقيقة (16)، ليرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد نادي قطر عند نقطة واحدة.



وفي مباراة ثانية، حقق الدحيل فوزا كبيرا على معيذر الصاعد حديثا لدوري قطر هذا الموسم بنتيجة 4-1، سجل رباعية الدحيل حامل اللقب الكيني مايكل أولونغا هدفين في الدقيقتين (9 و76)، والثنائي الفرنسي ابراهيما ديالو (67)، وإسحاق الحاجي (90+8)، بينما سجل الروماني دينيس أليبيك هدف معيذر الوحيد في الدقيقة 37.



وبذلك رفع الدحيل رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة في صدارة المسابقة، بينما بقى معيذر بلا رصيد بعد تلقيه الخسارة الثانية هذا الموسم.



هذا، ويتطلع فريقا العربي والوكرة إلى مصالحة جماهيرهما بعد توديع منافسات دوري أبطال آسيا من الدور التمهيدي، حيث يلعب العربي مع أم صلال في الـ 6:30 مساء على ستاد الثمامة، فيما يلعب الوكرة مع الشمال في الـ8:30 مساء على ستاد الجنوب.



إلى ذلك، كشف نادي السد عن مبارياته في دوري أبطال آسيا 2023، بعد أن أوقعته القرعة ضمن المجموعة الثانية بجانب أندية ناساف الأوزبكي، والفيصلي الأردني، والشارقة الإماراتي، حيث يبدأ السد مشواره يوم 18 سبتمبر المقبل باستضافة الشارقة الإماراتي على ستاد جاسم بن حمد، وفي الجولة الثانية يخرج السد خارج الديار لمواجهة فريق ناساف الأوزبكي 2 أكتوبر المقبل، ثم يخوض السد مباراته في الجولة الثالثة أمام الفيصلي الأردني يوم 23 أكتوبر على ستاد جاسم بن حمد، وفي الجولة الرابعة، يحل السد ضيفا على الفيصلي بستاد عمان في الأردن يوم 6 نوفمبر المقبل، بينما ستكون المباراة الخامسة في الإمارات بمواجهة الشارقة على ستاد الشارقة يوم 27 نوفمبر، ويختتم السد دور المجموعات بمواجهة ناساف الأوزبكي على ستاد جاسم بن حمد يوم 4 ديسمبر المقبل.