تجددت المظاهرات في محافظة السويداء لليوم السابع على التوالي بمشاركة شعبية حاشدة أمس.



وبحسب موقع «السويداء 24» تجمع أهالي قرى وبلدات المحافظة، منذ ساعات الصباح الأولى، وتوجهوا إلى ساحة «الكرامة/ السير» في قلب المدينة للمطالبة بالتغيير السياسي وتنفيذ قرار الأمم المتحدة 2254 والإفراج عن المعتقلين كبادرة «حسن نية»، وتشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة، لتأسيس دولة العدالة والمواطنة، التي يتوجب عليها محاسبة كل من أوغل بالدماء السورية.



وبحسب الشبكة لم تقتصر التظاهرات على ساحة المدينة، وإنما شملت مناطق متفرقة من المحافظة. ونشرت صورا وتسجيلات للمشاركة النسائية حيث طالبت النساء بـ«الحرية لكل السوريين، والخلاص من الاستبداد».



ورفع المحتجون لافتات «تحية من قلب السويداء لكافة أحرار سورية» في مارع وجسر الشغور وإدلب والأتارب وإعزاز ودرعا.



ويأتي ذلك غداة خروج عدة مظاهرات في ريفي درعا والسويداء وإدلب، مؤكدة على دعم الاحتجاجات الشعبية المتجددة على امتداد سورية من الجنوب إلى الشمال.



وانتقد المحتجون في بلدة الكرك الشرقي بريف درعا، أداء المعارضة السياسية وتفرقها، بينما يخوض الشعب السوري ثورة وحركة تحرر وطني.