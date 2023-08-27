أكد نقيب الفنانين رئيس مهرجان بغداد للفيلم العربي.. الدورة الأولى 2023 د. جبار جودي العبودي، في مؤتمر إطلاق المهرجان الذي عقد مساء السبت 26 آب الحالي، على قاعة النقابة أن المهرجان يقام برعاية دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، قائلاً: آثرنا أن تحمل الدورة اسم المخرج محمد شكري جميل، مرحبا بوكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار قاسم طاهر السوداني، ممثلا عن وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، ومدير عام دائرة العلاقات الثقافية د. علاء أبو الحسن.

وأضاف: نحرص على أن يقدم هذا المؤتمر خلاصات وافية عما نخطط له في قابل الأيام إجرائيا على الأرض من حيث التحضيرات الميدانية استعدادا لمهرجان يليق بالعراق ومثقفيه وفنانيه وسينمائييه، حريصون على دوران عجلة الفن السابع، ساردا حدوث قيام هذا المهرجان: نهاية كانون الثاني الماضي قدم الفنان سعد نعمة والإعلامي عبد العليم البناء طلبا بإقامة مهرجان أفلام الخليج اقتداء بنجاح خليجي 25 إستقبلتف المقترح وشكلنا لجنة تحضيرية وضعنا له ميزانية، وعرضت الموضوع على رئيس الوزراء، فاقترح ألا تحصر التجربة بالخليج إنما تنفتح على العرب، فقدمنا موازنة مضاعفة وصوت مجلس الوزراء مشكورا، على دعم المهرجان بملياري دينار، عن طريق وزارة المالية.



وأفاد نقيب الفنانين رئيس المهرجان د. العبودي: اخترنا د. حكمت البيضاني، مديرا للمهرجان؛ لأنه شخصية أكاديمية ومهنية في وقت واحد.. سيتحدث إليكم بعد قليل، والفنانة آسيا كمال نائبة له والإعلامية عائشة الدوري مساعدة، لافتا: هناك مسابقة للأفلام العربية الطويلة.. الجائزة الأولى 10 آلاف دولار والثانية 6 آلاف دولار والثالثة 4 آلاف دولار، المتوقع هو مشاركة 8 – 10 أفلام منتقاة.. منها إثنان أو ثلاثة أفلام عراقية، والمتبقية من الدول العربية، أرى أن الأهم من المهرجان هو تفعيل السينما العراقية، لذلك وضعنا بابا ضمن ميزانية المهرجان لإنتاج سبعة أفلام روائية قصيرة وفق مسابقة أعلن عنها ، تقدمت لها 117 سيناريو، وشكلنا لجنة إنتاج ستخصص ميزانيات لهذه الأفلام.



ونوه: من النشاطات المصاحبة ورشة كتابة السيناريو يحاضر فيها ناصر طه، وورشة الإخراج السينمائي، سيحاضر فيها مخرج عربي معروف يقرر في حينه، وندوة فكرية "تعزيز سبل الإنتاج السينمائي العربي المشترك" تسهم فيها أسماء كبيرة، وتوقيع خمسة كتب "مذكرات مدير إنتاج سينمائي" للراحل ضياء البياتي و"الفيلموغرافيا العربية 1927 – 2023" للناقد مهدي عباس و"مواثيق السينما العربية" للدكتور علي الربيعي وحفل توقيع كتاب الفنان عبد الحسين ماهود "13 سيناريو فيلم روائي قصير" وعدد جديد من "مجلة السينمائي" مواصلا: ستحضر 60 شخصية عربية، و60 فنانا من المحافظات العراقية والمشاركون بأعمال في المهرجان، الذي نحت شاخصه الفنان أحمد البحراني



• الإختيار تكريماً



وتابع مدير المهرجان د. حكمت البيضاني: من دواعي سروري تكريمي بإدارة هذا المهرجان، فهي مسؤولية أتشرف بتحمل أعبائها، أتمنى أن أتوفق وهذا لا يتحقق إلا بمعونة الزملاء في اللجنة التحضيرية والإعلام وعموم المثقفين والجمهور.. المهرجان منفتح على البلدان العربية، وهذا لوحده يشكل ظاهرة تاريخية، فليس جديدا على العراق تنظيم مهرجات عربية، فهو سباق وله تجارب مهمة، مبينا: التركيز سيكون على الأعمال العراقية، مع عدم إغفال العربية، تسمنا فليمين من سوريا ومصر، موعد المهرجان 12 – 17 كانون الأول المقبل، الأفلام المتقدمة تخضع للجنة فحص.. تقبل أو ترفض وفق مواصفات معلومة، هناك أفلام روائية طويلة وقصيرة ووثائقية وأنيميشن "كارتون".. لحد أمس تسلمنا 130 فيلما منها 40 فيلما عراقيا و36 مصريا و10 أفلام سورية و7 تونسية و9 من المغرب و3 سودانية و3 فلسطينية و2 سعوديين و3 يمنية.



وواصل: ثلاث جوائز للفيلم الروائي الطويل وجائزة واحد لأنميشن وواحدة للوثائقي وواحدة للروائي القصير، تخضع للجان تحكيم من عراقيين وعرب، تقدمت للمسابقة 117 سيناريو ستختار منها اللجنة 7 أفلام لإنتاجها ضمن المهرجان، وميزانياتها تحدد وفق متطلبات الفيلم.



• الثقافة حاضرة



أبدى وكيل وزارة الثقافة قاسم طاهر السوداني، استعداد الوزارة للتعاون ماديا وإعلاميا وبشريا بما يحقق سبقا للسينما ويمكن نقابة الفنانين من النجاح في أداء مهمتها المتمثلة بمهرجان بغداد للفيلم العربي بدورته الأولى.. التي تحمل اسم المخرج محمد شكري جميل.