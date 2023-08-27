يحيى حميدان

انتهت مواجهة الفحيحيل والشباب بالتعادل 1-1 على ستاد علي صباح السالم مساء أمس (السبت) في ختام الجولة الأولى من منافسات دوري "زين" الممتاز لكرة القدم، وبات لكل فريق نقطة وحيدة.

أخذ الشباب الأهم من الشوط الأول بعدما تمكن من هز الشباك مبكرا عن طريق السنغالي عمر ويد إثر خطأ مشترك بين حارس الفحيحيل فواز الدوسري والمدافع ماجد العنزي (6).

واندفع "الأشاوس" بعد ذلك نحو الهجوم وحاولوا تعديل النتيجة عبر تحركات البرازيلي وليام باروس وفواز الرشيدي، ومن خلفهما النشط البرازيلي لويس فرناندو، الا أن محاولاتهم لم تثمر أي تغيير، وتسبب هذا الأمر في تعرض مرماهم لعدة فرص خطرة من إبراهيم غايي وويد بسبب اندفاعهم وتركهم مساحات كبيرة في الخط الخلفي.

وفي الشوط الثاني تراجع الشباب لمناطقه الدفاعية لتأمين تقدمه، مع الاعتماد على الكرات المرتدة، فيما دفع مدرب الفحيحيل، السوري فراس الخطيب، بكافة أوراقه الهجومية بعد إشراكه لكل من البرازيلي فيتور سيلفا والتونسي عبدالرحمن الحنشي وفيصل عجب.

وعادل "الأشاوس" النتيجة بعرضية جميلة من ناصر البلوشي حولها فيتور برأسه في شباك حارس الشباب سعد العنزي (73).

وطغت العشوائية على أداء الفريقين بعد ذلك بسبب رغبة كل فريق في تحقيق الانتصار، وسنحت 3 فرص خطرة للفحيحيل في الدقائق الأخيرة عبر الحنشي وكذلك فيتور بمحاولتين أبطلها الحارس الشبابي سعد العنزي، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين 1-1.