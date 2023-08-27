مريم بندق

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أعلن ديوان الخدمة المدنية، عن تنفيذ ميكنة إجراءات تسجيل وترشيح خريجي المؤهلات الطبية آلياً لوزارة الصحة لخريجي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فقط، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات.



وكانت "الأنباء" قد نشرت في 18 الجاري أن ديوان الخدمة المدنية أتم ميكنة إجراءات تسجيل وترشيح خريجي المؤهلات الطبية آليا إلى وزارة الصحة من خلال الموقع الإلكتروني للديوان، ونفذ التسجيل آليا اعتبارا من اليوم، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني ⁦‪Portal.csc.gov.kw‬⁩

‏مع اتباع الخطوات الواردة في الفيديو التالي :