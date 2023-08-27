أشاد نائب رئيس مجلس العموم البريطاني نايجل ايفانس، اليوم الأحد، بمتانة العلاقات بين المملكة المتحدة والكويت في جميع المجالات والتي تمتد لعقود طويلة من الزمن.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، قبيل زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، لبريطانيا يوم غد الاثنين، تزامنا مع احتفال مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بالذكرى الـ70 لتأسيسه.

وقال ايفانس: "تربطنا دائما علاقة عمل قوية للغاية مع دولة الكويت وقد تم تعزيزها لسنوات عديدة من قبل سفير دولة الكويت السابق خالد الدويسان الذي مثل مصالح بلده لفترة طويلة".

واضاف ان "العلاقات بين البلدين تسير على نفس النهج واكثر بقيادة السفير الكويتي الجديد بدر العوضي"، مؤكدا ان "السفيرين الدويسان والعوضي من المدافعين عن تعزيز الروابط البريطانية - الكويتية ونشاطهما بارز في مجال ترقية التجارة والاستثمار".

ورأى ايفانس انه "من الرائع رؤية هذا العمل الدؤوب قد أتى بثماره بشكل واضح اذ نمت التجارة بين البلدين بشكل كبير خلال العام الماضي وبعد انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وهذا بلا شك علامة واضحة على ان المستقبل يحمل أشياء ايجابية كثيرة للبلدين".

ووصف الاحتفال بالذكرى ال70 لتأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بأنها "ذكرى تاريخية للبلدين".