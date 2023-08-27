نتائج مقابلات الموجهين الأوائل لم تعلن حتى الآن على الرغم من مضي أشهر عليها

أسامة أبو السعود

طالب رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية، عادل العازمي، سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، بسرعة حسم المناصب القيادية في وزارة التربية خصوصا وأننا على مشارف العام الدراسي الجديد .

وقال العازمي في تصريح صحافي، إنه لم يتم حتى الآن تعيين وزير بالأصالة ولا يوجد وكيل وزارة أو وكلاء مساعدين ولا يوجد مدير تنسيق خاصة وأننا على مشارف بداية العام الدراسي الجديد الذي يستلزم المتابعة الشاملة لأوضاع جميع المدارس والمعليمن والاداريين والطلاب وغيرها من الأمور المهمة .

وشدد العازمي على أن الشواغر لا تقتصر على المناصب القيادية فقط بل هناك الكثير من الإدارات المركزية بها شواغر وكذلك مدراء المناطق التعليمية ومدراء الشؤون التعليمية والأنشطة والشؤون الإدارية. مستدركا:"كذلك هناك شواغر في مراقبي المراحل التعليمية بالمناطق التعليمية ونقص في المعلمين والكوادر المختلفة".

وأكد العازمي أن وزارة التربية مقبلة على أهم مرحلة بتوزيع الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس والاستعداد لتهيئة المدارس لاستقبال جموع المعلمين والطلاب بمختلف المراحل الدراسية .

وأوضح أن نتائج مقابلات الموجهين الأوائل لم تعلن حتى الآن على الرغم من مضي عدة أشهر عليها ، كما لم يتم اعتماد ندب الوظائف الإشرافية مما سيتسبب في مشاكل بأنصبة الهيئة التعليمية بعد توزيع الندب للوظائف الاشرافية .

وأشار العازمي إلى انه لم يتم صرف بدل الشاشة للهيئة التعليمية رغم مرور أكثر من سنة على إقراره .

وختم العازمي تصريحاته بالتأكيد على ان وزارة التربية تعد من أهم وزارات الدولة لأنها المسؤول عن تربية وتنشئة ابناء الكويت الذين هم عماد الوطن وقادة المستقبل بمختلف قطاعات الدولة ويجب تقديم كل الدعم الممكن لها .