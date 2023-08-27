دمشق - هدى العبود



تلقت «الأنباء» دعوة لحضور حفل فني أقيم بمناسبة إطلاق أغنيتين جديدتين للمطرب السوري سامر كابرو بفندق فورسيزون- دمشق، الأغنية الاولى باسم «كل عام وانت حبيبي»، والثانية «الحنة»، وذلك بحضور أهل الصحافة والاعلام ووجوه اجتماعية وديبلوماسية وفنية.



وردا على سؤال «الأنباء» للفنان سامر كابرو حول التوقيت لإطلاق هاتين الأغنيتين على الرغم من برنامجه المليء بحفلات موسم الصيف، قال: أشكركم على السؤال، حقيقة أنني أتيت خصيصا من ألمانيا لأشارك أهلي ومحبي فني وأصدقائي في وطني سورية، وتعمدت إطلاق الأغنيتين من مدينة الياسمين دمشق على الرغم من أنني ألغيت حفلتين من أجل الحضور بهذا التوقيت من الموسم الصيفي.



وخلال الحفل، اعلن كابرو العديد من المفاجآت، فإلى جانب إطلاق جديده الغنائي كشف عن خطوبته على م.ايفون العبدي بعد علاقة حب استمرت لسنوات طويلة، حيث رافقته في هذا الحدث واحتفلا مع الحضور بهذه المناسبة، وكانت آخر المفاجآت الاحتفال بعيد ميلاده الذي يصادف 24 أغسطس، وتم تقطيع قالب حلوى من قبل أصدقائه، وكان بمنزلة مفاجأة من أصدقائه ومدير أعماله شربل يوسف.



يذكر أن الفنان سامر كابرو أضفى أجواء من الفرح والسعادة من خلال شخصيته التي حملت طابعا من العفوية، وغنى ورقص مع الحضور لساعات الصباح الأولى والتقطت معه الصور التذكارية، وكان الحفل من تنسيق الإعلامية دانا وهبة.



أسرة «الأنباء» تتمنى للفنان سامر كابرو مزيدا من العطاء الفني والتألق والنجاح.