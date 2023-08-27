«الطيران المدني» تتوقع زيادة حركة الركاب في مطار الكويت خلال 2023 إلى 15.5 مليون راكب قادم ومغادر

قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني، مدير إدارة النقل الجوي عبدالله فدعوس الراجحي، ان مطار الكويت الدولي في الموسم الصيفي الحالي سيشهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 13%، مع ارتفاع في حركة الطائرات بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يصل عدد الركاب في الموسم الصيفي الحالي إلى 5.75 ملايين راكب، مقارنة بـ 5.07 ملايين راكب الموسم الصيفي الماضي، وبتشغيل يصل الى 45 ألف رحلة جوية في الموسم الحالي مقارنة بـ 39 ألف رحلة خلال الموسم الماضي.

وقال الراجحي في بيان حصلت «الأنباء» على نسخة منه «بمقارنة في عدد الركاب خلال سنة 2023، فإننا نتوقع أن يصل عدد الركاب الى 15.5 مليون راكب ما بين قادم ومغادر مقارنة في عام 2022 الذي وصل الى 12.46 مليون راكب، وذكر الراجحي أن الوجهات الأكثر نشاطا في مطار الكويت الدولي خلال الموسم الصيفي 2023 هي دبي، إسطنبول، القاهرة، الدوحة، أبوظبي، جدة، الرياض، البحرين، عمان، وسوهاج.