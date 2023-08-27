وجه نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير، سؤالاً إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الأستاد، ونص السؤال على ما يلي:

نمى إلى علمي قرب شغر منصب مدير الإدارة القانونية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأن هناك عدداً من أعضاء هيئة التدريس في قسم القانون بكلية الدراسات التجارية في الهيئة قد أعلنوا عن رغبتهم في تولي هذا المنصب، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن تزود الإجابة بالمستندات كافة المؤيدة للإجابة:



(1) أسماء أعضاء هيئة التدريس بقسم القانون ممن أبدوا رغبتهم في تولي هذا المنصب.

(2) الدرجة العلمية التي يشغلها كل منهم حالياً، والجامعة المانحة لدرجة الدكتوراه والتقدير الحاصل عليه كل منهم، وهل تم سحب البعثة من أي منهم قبل حصوله على درجة الدكتوراه؟ وفي حال تم سحب البعثة من أي منهم يرجى بيان أسباب ذلك؟

(3) هل شغل أي من أعضاء هيئة التدريس بقسم القانون سالفي الإشارة منصب مدير الإدارة القانونية بالإنابة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان اسمه وتاريخ شغله هذا المنصب بالإنابة.

(4) هل شغل أي من أعضاء هيئة التدريس بقسم القانون سالفي الذكر أي مناصب إشرافية في الهيئة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان ذلك بالنسبة لكل عضو هيئة تدريس على حدة.

(5) بيان اللجان وفرق العمل والإنجازات التي حققها كل عضو من أعضاء هيئة التدريس بقسم القانون سالفي الذكر أثناء شغل الوظائف الإشرافية بالهيئة.

(6) بيان اللجان وفرق العمل التي شارك فيها كل عضو من أعضاء هيئة التدريس بقسم القانون سالفي الذكر في وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها.

(7) بيان الخبرات الوظيفية والمهنية لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس بقسم القانون سالفي الذكر.

(۸) بيان الإنتاج العلمي لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس بقسم القانون سالفي الذكر.

(9) بیان ترتیب كل عضو هيئة تدريس بقسم القانون في نتيجة الترشح لرئاسة قسم القانون التي تمت أخيراً ممن أبدوا رغبتهم في شغل منصب مدير الإدارة القانونية بالهيئة.

(10) هل هنـاك لائحـة تـنظم شـروط وضـوابط ومعايير وإجراءات اختيار مدير الإدارة القانونية في الهيئة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها، وفي حال عدم وجود هذه اللائحة ما المعايير الموضوعية التي على ضوئها تعتزم إدارة الهيئة إجراء المفاضلة بين الراغبين في شغل منصب مدير الإدارة القانونية بما يضمن اختيار أفضل عنصر من العناصر ممن أبدوا رغبتهم في تولي هذا المنصب ويحقق العدالة؟