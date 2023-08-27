استقبل رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد في مكتبه صباح اليوم الرائد يوسف عبدالخضر الذي قدم بحثا علميا عن قدرة قوة الإطفاء العام في التسويق الرقمي أثناء الأزمات وخاصة جائحة كورونا، وتم نشره في مجلة علمية سويسرية

inderscience publisher ‏International Journal of emergency management.

حيث تناول البحث كيفية التعامل مع التواصل الاجتماعي ومشاركة الجمهور والرد عليهم ونشر أخبار صحيحة ونفي الشائعات بسرعة وبطريقة عملية وعلمية.

ويعتبر هذا البحث الاول من نوعه في الكويت بين الجهات الحكومية وخليجيا من خلال حيثياته العلمية.

هذا، وهنأ الفريق المكراد الرائد يوسف داود عبدالخضر على هذا البحث المميز، مؤكدا على دعمه الكامل لإخوانه وأبنائه من منتسبي قوة الإطفاء العام في كل الميادين العلمية.