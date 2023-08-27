ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين القطاعات والإدارات وتكثيف المتابعة الأمنية

معالجة المشاكل أولاً بأول والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد

استمرارا للاجتماعات الدورية مع قيادات وزارة الداخلية للاطلاع على آخر المستجدات الأمنية في البلاد، ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد اجتماعا أمنيا مع عدد من الوكلاء المساعدين وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس.

واستمع الخالد من وكيل وزارة الداخلية والوكلاء المساعدين إلى الخطط الأمنية والمرورية التي يتم تطبيقها، واطلع على نتائج الحملات الأمنية والمرورية المكثفة التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية على المخالفين والخارجين على القانون، مشددا على ضرورة تكثيف التواجد الأمني والمروري على مدار الساعة في جميع أنحاء البلاد للتعامل الفوري مع أي ظواهر سلبية.

ووجه وزير الداخلية بضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين القطاعات والإدارات وبذل المزيد من الجهود وتكثيف المتابعة الأمنية، ومعالجة المشاكل أولا بأول والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، معربا عن عن تقديره للجهود الحثيثة التي يقوم بها كل قطاع من قطاعات وزارة الداخلية، متوجها بعدد من الملاحظات والتوجيهات لتفعيل الإجراءات الكفيلة للتصدي لأي خروج عن القانون.