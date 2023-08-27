ثامر السليم

أعلنت القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.رواء سعود الجارالله أنه قد تم قبول (273) طالبا وطالبة في كليات الجامعة من غير الكويتيين خريجي المرحلة الثانوية من مختلف الجنسيات والذين يسمح لهم بالالتحاق بالجامعة ضمن الفئات المحددة لهم.

ويشمل هذا العدد أزواج الكويتيين وأبناء وأزواج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، أبناء وأزواج كل من (الهيئة الأكاديمية المساندة، مدرسي اللغات، أبناء العاملين بالجامعة)، أبناء وأزواج الديبلوماسيين، منح وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات، أبناء الشهداء، منح الطلبة المتفوقين، مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في الكويت).

كما أشارت د.رواء الجارالله إلى أن قبول الطلبة غير الكويتيين قد تم وفقا لترتيب رغباتهم في ضوء الأعداد المحددة لهم في كل كلية وفقا لقرار مجلس الجامعة آخذا بعين الاعتبار الحدود الدنيا لقبول الطلبة الكويتيين في الكليات المختلفة وسياسة القبول التي تنص على أنه يشترط لقبول أي طالب غير كويتي في أي من تخصصات الجامعة ألا تقل نسبته في شهادة الثانوية أو معدله المكافئ عن أدنى نسبة للطلبة الكويتيين المقبولين في نفس التخصص.

وأضافت أنه سيتم إرسال رسائل قصيرة عبر الهواتف النقالة إلى جميع الطلبة المقبولين محددا فيها الكلية التي تم قبول الطالب فيها، وسيكون اعتماد القبول On-line من خلال الدخول على موقع نظام القبول الإلكتروني (http://portal.ku.edu.kw/admission)، وسداد الرسوم 10 دنانير.