نعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ببالغ الحزن والأسى إمام وخطيب مسجد أبوبكر الصديق وإمام مسجد الدولة الكبير الشيخ خالد السعيدي الذي وافته المنية امس.



ونقل المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سلمان الكندري في تصريح صحافي تعازي ومواساة وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري لأسرة الفقيد وللشعب الكويتي، سائلا المولى عز وجل أن يسكنه أعالي الجنان.



وقال الكندري إن الفقيد يعتبر من الرموز البارزة في قراءة القرآن الكريم في الكويت والعالم الإسلامي قراءة وترتيلا بصوت عذب لامس قلوب المصلين في مسجد الدولة الكبير وعدد من المساجد في البلاد علاوة على دروسه ومواعظه المؤثرة، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.