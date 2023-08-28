أعلن ديوان الخدمة ميكنة إجراءات تسجيل وترشيح خريجي المؤهلات الطبية من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فقط آليا إلى وزارة الصحة عبر الموقع الإلكتروني لـ «الديوان».



وقال «الديوان»، في بيان صحافي، إنه يمكن للراغبين بالتسجيل من حملة المؤهلات الطبية المذكورة الدخول عبر الموقع (Portal.csc.gov.kw) واختيار التوظيف ومن ثم اختيار تسجيل الكادر الطبي واستكمال الخطوات المطلوبة.



وأكد ديوان الخدمة المدنية حرصه الدائم على تطوير وإضافة خدمات إلكترونية جديدة تساهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.