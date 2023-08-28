دشنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) برنامجها التدريبي الثامن لتأهيل الطلبة الجامعيين للموسم الصيفي (2023 -2024) بمشاركة 14 طالبا وطالبة كويتيين من جامعة الكويت ويستمر إلى 14 سبتمبر المقبل.



وقالت نائب رئيس التحرير لشؤون النشرة الاقتصادية ونائب رئيس لجنة البرنامج التدريبي في «كونا» حنان القيسي خلال التدشين إن البرنامج يشمل جانبا نظريا (دورة متخصصة حول كتابة الخبر الصحافي) لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم حتى 31 الجاري بعدها الجانب العملي والميداني حتى 14 سبتمبر.



وأضافت القيسي أن البرنامج يتخلله تدريب في قطاع التحرير بالوكالة وزيارات ميدانية لمؤسسات وهيئات الدولة، لافتة إلى أن الدورة تضم طلبة العلوم السياسية وقسم الإعلام وقسم الاقتصاد وآداب اللغة العربية والإنجليزية إلى جانب تخصص الغرافيكس.



وذكرت أن الطلاب والطالبات المشاركين في السنة النهائية للتخرج ولديهم الرغبة في العمل بالمجال الصحافي، وسيتم منحهم شهادتين الأولى اجتياز الدورة والثانية شهادة خبرة تؤهلهم لدخول سوق العمل الإعلامي.



ولفتت إلى أن وكالة (كونا) تنظم هذه الدورة سنويا مع مؤسسات التعليم العالي بهدف تدريب الطلبة على أسس كتابة الخبر والعمل الإعلامي.



من جانبه، قال نائب رئيس التحرير للشؤون الدولية في (كونا) عقاب القوبع إن محاور البرنامج تتناول أسس ومبادئ الكتابة الصحافية وآليات العمل في المؤسسات الإعلامية إلى جانب التوظيف اللغوي في الخبر الصحافي والربط المنطقي في المعلومات وإبراز العناصر الرئيسية التي تجعل الخبر الصحافي ناجحا إلى جانب صناعة وصياغة العناوين الإخبارية.



وأوضح القوبع للمتدربين أنه على الصحافي اتباع مصادر الأخبار الرسمية والموثوقة منها القنوات التلفزيونية والإذاعية لتحري الدقة والشفافية في كتابة الخبر وأحيانا يكون الصحافي نفسه هو المصدر عندما يكون موجودا في قلب الحدث.