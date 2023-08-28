بشرى شعبان



تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن محاربة الفساد الإداري وتطبيق الحوكمة المؤسسية لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في عمل الجهاز الحكومي، استقبل وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود المدربين المعتمدين في برنامج الحوكمة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية بحضور وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز المطيري، وممثلا عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وقدم فريق الحوكمة شرحا تفصيليا للوزير لجميع الإجراءات والجهود التي تمت وفق الخطة الزمنية المعتمدة في إطار تطبيق الحوكمة في وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها.



وقد أشاد ممثلو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بكل الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار تطبيق الحوكمة المؤسسية، حيث تعتبر وزارة الشؤون أول وزارة بادرت بتنفيذ إجراءات ومعايير الحوكمة المؤسسية في القطاع العام. وكرم وزير الشؤون المدربين المعتمدين في برنامج الحوكمة المؤسسية، حيث سلمهم الشهادات مدرب معتمد بدرجة «محترف» من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وهم: مدير عام مكتب الإنماء الاجتماعي بالتكليف هدى الراشد، ومدير إدارة التنمية التعاونية عبدالرحمن العنزي، ومدير ادارة التخطيط والمتابعة م.محمد القلاف، وذلك نظير الجهود المبذولة لنشر ثقافة الحوكمة وتدريب 223 موظفا وإشرافيا من العاملين في الوزارة حتى تاريخه من قطاعات الوزارة. وأشاد الوزير بجهود فريق الحوكمة والإنجازات التي قام بها، مؤكدا دعمه لكل الجهود المبذولة، ومثمنا دور وكيل الوزارة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية نحو الإشراف والمتابعة للارتقاء بالعمل لما فيه خدمة الوطن والصالح العام.