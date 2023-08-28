أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود الحرص على دعم الجهود الوطنية الرامية للتوعية من مخاطر آفة المخدرات وحماية الشباب منها باعتبارهم عماد المستقبل.



جاء ذلك في تصريح أدلى به وزير الشؤون لـ «كونا» خلال رعايته وحضوره إطلاق جمعية العديلية التعاونية سلسلة المبادرات المجتمعية (العديلية تبادر) وذلك بتدشين أولى حملاتها للتوعوية من المخدرات تحت شعار «عيالنا».



وقال السعود إن وزارة الشؤون الاجتماعية تولي أهمية كبيرة لدعم ومساندة الجمعيات التعاونية للقيام بدورها الاجتماعي والتوعوي في خدمة الكويت وشعبها، مثمنا جهود ومبادرات جمعية العديلية في هذا الصدد.



وأضاف أن «الشؤون ترحب بأي جهد وطني يسهم في توعية المجتمع بخطر المخدرات وحماية الشباب من هذه السموم فهم قوة الوطن وعماد مستقبله والأمل الحقيقي في بناء كويت جديدة».



من جهته، رحب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة المدير المعين لجمعية العديلية التعاونية أحمد العنزي بزيارة وزير الشؤون ورعايته هذه الحملة التي تستمر ثلاثة أشهر، مثمنا في الوقت نفسه دعمه اللامحدود للجمعيات التعاونية بغية تفعيل دورها المجتمعي وتعزيز ثقافة العمل التعاوني.



وقال العنزي إن الحملة تأتي بمشاركة العديد من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة بهدف حشد كافة الطاقات لحماية شباب الكويت من هذه السموم والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع ودور الأسرة في هذا الجانب.



وأفاد العنزي بأن فعاليات «العديلية تبادر» ستشمل عبر حملاتها التوعوية إنتاج وبث مقاطع فيديو ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات الجمعية في منصاتها إضافة إلى لوحات توعوية في مرافق وأفرع الجمعية، وكذلك بالمراكز الصحية وتنظيم محاضرات متخصصة بالتعاون مع عدد من جهات ومدارس المنطقة.