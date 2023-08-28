يعقد المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا مؤتمرا صحافيا غدا الثلاثاء للإعلان عن القائمة النهائية لمعسكر الفراعنة القادم.



وكشف مدير منتخب مصر محمد غرابة، عن انتظام اللاعبين في معسكر مغلق خلال الفترة من 4 حتى 12 سبتمبر المقبل استعدادا لمواجهة منتخب إثيوبيا 8 سبتمبر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2024، ثم ودية ضد تونس في 12منه، فيما تقدم النادي الأهلي بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة المصري طلب خلاله إعفاء لاعبيه من الانضمام إلى قائمة المنتخب الأول في المعسكر المقبل لارتباط الفريق الأحمر بخوض لقاء السوبر ضد اتحاد العاصمة الجزائري في 15 سبتمبر بالسعودية. ويغادر فريق الأهلي اليوم الإثنين متجها إلى النمسا للانتظام في معسكر لمدة 9 أيام استعدادا للموسم الجديد.



من ناحية أخرى، استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على خوض الفريق مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي يومي 7 و11 سبتمبر المقبل، والذي تم تغيير مكانه من مدينة 6 أكتوبر إلى ملعب الكلية الحربية.



ويستعد الزمالك لمباراته الأولى في الموسم الجديد، عندما يواجه أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور 32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.



وينتظر الجهاز الفني تحديد موعد مباراة الذهاب أمام بطل جيبوتي من قبل المنافس أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر المقبل.



و كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، أن النادي تلقى أكثر من عرض رعاية ستتم المفاضلة بينها وبين العروض المقدمة من أحد البنوك وشركة أغذية، ومن المنتظر تحديد التفاصيل المادية بشأنها.



هذا، وتلقي المنتخب المصري لكرة السلة هزيمته الثانية أمام مونتينغرو المصنف 18عالميا بنتيجة 74-89 في ثاني جولات دور المجموعات ضمن منافسات كأس العالم لكرة السلة، لتتبخر آمال الفراعنة في الصعود للدور المقبل بصورة كبيرة. يذكر أن مصر ستواجه المكسيك ظهر غدا الثلاثاء.



في غضون ذلك، وقع الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي بروتوكول تعاون مع نادي زنيت بطرسبورغ الروسي الذي يعتبر أحد أكبر الأندية الروسية وتأسس عام 1925، وسبق له التتويج بلقب كأس الاتحاد الأوروبي والسوبر الأوروبي.



وتنص اتفاقية التعاون بين الناديين على تطوير فرق البراعم بالنادي السكندري، وتوجيه الدعوة لعدد من المدربين والإداريين من الجانب المصري لقضاء فترات معايشة في النادي الروسي للتعرف على أحدث نظم التدريب والإدارة، كما تم الاتفاق على إقامة مباراة ودية بين الفريقين سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عقب الانتهاء من كل التفاصيل.