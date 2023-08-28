بيروت - منصور شعبان



قال البطريرك الماروني بشارة الراعي: «يا ليت المسؤولين السياسيين عندنا يسمعون في قرارة نفوسهم كلام الله، وبخاصة الذين في قبضة يدهم فتح البرلمان اللبناني، ودعوة المجلس لعقد جلسات انتخابية متتالية لرئيس الجمهورية، وفقا لمنطوق المادة 49 من الدستور».



وأضاف في عظة امس الأحد، من الديمان: «في زمن الأسئلة، نسأل: لصالح من تحرم دولة لبنان من رئيس لها، بدونه تنشل المؤسسات؟ ولماذا ينتهك منذ 10 أشهر الميثاق الوطني لسنة 1943 الذي كرسه اتفاق الطائف سنة 1989، وينص على أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا، ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيا، ورئيس الحكومة مسلما سنيا، كتعبير فعلي للعيش المشترك؟ ونسأل بالتالي النافذين الممعنين في انتهاك هذا الميثاق الوطني: كيف توفقون بين هذا الانتهاك السافر والمتمادي ومقدمة الدستور التي تنص على أنه «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك؟»، ألا يطال هذا النص شرعية ممارسة المجلس النيابي والحكومة؟ طرحنا هذه الأسئلة لأننا متمسكون بالثوابت الوطنية: المؤسسات الدستورية، ميثاق العيش المشترك بالتكامل والمساواة والاحترام المتبادل، لبنان وطن لكل أبنائه مع الولاء الكامل له دون سواه، سيادة لبنان الداخلية على كامل أراضيه».



أما ميتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، فقال في عظة الأحد من بيروت: «يكررون الحديث عن الحوار. الحوار أمر محمود ومبارك، لكن فيما خص انتخاب الرئيس هل يتوافق الحوار مع بنود الدستور؟ هل نص الدستور على حوار يسبق انتخاب الرئيس، أم أن على مجلس النواب أن يلتئم في دورات متتالية لانتخاب رئيس، كما قلنا وكررنا منذ بداية شغور كرسي الرئاسة؟ نحن في بلد ديموقراطي لكنه لم يصل بعد إلى الممارسة الديموقراطية الصحيحة، ولم يع المسؤولون فيه أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من هنا، من احترام الدستور وتطبيقه. في ظل السواد المخيم على بلدنا بدأت أعمال التنقيب عن الغاز في بحرنا. أملنا أن يشكل هذا الأمر بصيص أمل، وأن ينعم الله على لبنان بثروة تديرها أيد أمينة تحسن استثمارها، فتكون خميرة صالحة لأجيال الغد، ولا تمسها أيد ملوثة أساءت استخدام السلطة وإدارة البلد، واستنزفت طاقاته لغايات شخصية».