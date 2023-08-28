الدوحة - فريد عبدالباقي



احتل منتخب قطر للكرة الطائرة المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية في النسخة الـ 22 من البطولة الآسيوية للكرة الطائرة للرجال، عقب فوزه على منتخب الصين بنتيجة 3-0، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أول من أمس بصالة غدير في مدينة أرومية، مركز محافظة أذربيجان غربي إيران، لتحديد المركزين الثالث والرابع، وفازت اليابان باللقب على حساب منتخب إيران بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.



ومن المكاسب الكبيرة التي حققها «العنابي» خلال مشاركته في البطولة الآسيوية قفزه إلى المركز الـ 16 في تصنيف الاتحاد الدولي FIVB للمرة الأولى في تاريخه برصيد 181.45 نقطة، ليتفوق المنتخب القطري على منتخبات كبيرة بحجم تونس ومصر والمكسيك والتشيك وبلجيكا والبرتغال وكوريا الجنوبية وإسبانيا، فيما يتصدر المنتخب الپولندي الترتيب برصيد 407.74 نقاط، ويأتي المنتخب الأميركي في المركز الثاني برصيد 375.29 نقطة، ثم المنتخب الإيطالي في المركز الثالث برصيد 359.02 نقطة، ثم المنتخب البرازيلي في المركز الرابع برصيد 345.73 نقطة.