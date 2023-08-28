أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عن اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا، بهدف دراسة إمكانيات للتعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي.



وهذا هو الاجتماع الأول بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي.



وأوضح كوهين في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية ان «الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى في العلاقات بين إسرائيل وليبيا».



وأضاف: «حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات معها أهمية عظيمة وإمكانيات هائلة لإسرائيل».



وتابع كوهين: «تحدثت مع وزيرة الخارجية حول الإمكانيات الكبيرة للبلدين من العلاقات بينهما، وأيضا أهمية الحفاظ على تراث يهود ليبيا، الذي يشمل ترميم كنس ومقابر يهودية هناك».