ناهد إمام



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، امس، عن وضع حجر الأساس لمصنع Cady الصيني المتخصص في صناعة المنسوجات عالية الجودة والملابس الصديقة للبيئة باستخدام أساليب التصنيع الذكية، وذلك ضمن مرحلة 6كم توسعات المطور الصناعي تيدا-مصر بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة.



وقالت المنطقة الاقتصادية في بيان، يقع المصنع على مساحة 145.5 ألف متر مربع، ليعد المصنع الأكبر مساحة ضمن منطقة تيدا الصناعية الصينية.



وتم وضع حجر الأساس للمصنع بحضور وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونهلة عماد المدير التنفيذي لمؤسسة تيدا - مصر، ولي سين تشين نائب رئيس مجلس إدارة شركة تيدا الصين - افريقيا، والسيد شي يي الرئيس التنفيذي لشركة زهجيانغ كادي الصناعية المحدودة.



ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون الاقتصادي البناء بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الصينية والتي تتمثل في المنطقة الصناعية الصينية تيدا - مصر التي تحتوي على أكثر من 130 منشأة صناعية وخدمية بحجم استثمارات يصل إلى 1.6 مليار دولار.



ويستهدف مصنع كادي مصر للصناعات النسيجية تصدير منتجاته للأسواق الأوروبية والأميركية، ويتكون من 6 مبان تتم على 3 مراحل على أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع 2023 وتنتهي قبل نهاية 2024، ليبلغ حجم الطاقة الإنتاجية للمصنع بعد الانتهاء من الإنشاءات حوالي 50 ألف طن من الأقمشة والمنسوجات الصديقة للبيئة و8 ملايين قطعة ملابس دون خياطة سنويا، بحجم مبيعات مقدرة تصل إلى 150 مليون دولار أميركي.



وفي هذا السياق عبر وليد جمال الدين عن سعادته بتنوع المشروعات التي تقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولاسيما الشراكة المثمرة مع الاستثمارات الصينية والتي من المتوقع أن تشهد مزيدا من التعاون خلال الشهور المقبلة.



وأكد أن مصنع كادي الذي يستهدف صناعة المنسوجات والملابس الصديقة للبيئة يأتي ضمن استراتيجية الهيئة للتنمية المستدامة والمساهمة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال مناطقها الصناعية وموانئها التابعة وسياساتها التي تحافظ على الاشتراطات البيئية ودعم المستثمرين والشركاء في هذا الشأن.



كما أشار إلى اهتمام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقطاع المنسوجات والتي توفر له الهيئة البنية التحتية والأطر التشريعية والاتفاقيات التجارية التي تسمح بالنفاذ للأسواق المجاورة.



من جانبه، أعرب لي سين تشين عن سعادته بوضع حجر الأساس لمشروع كادي مصر، والتي استطاعت في العام الماضي أن تدرج في بورصة شنغهاي للأوراق المالية مما يعبر عن قوة هذه الشركة.



كما أشاد بحوافز الاستثمار المقدمة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لخلق بيئة عمل مواتية ودعم الشركات.



وأكد أن في ظل وجود مبادرة الحزام والطريق كان قرار الشركة أن تكون مصر هي أول محطات استثماراتهم الخارجية، مضيفا أن الشركة تستهدف العمل على الأقمشة الصديقة للبيئة عالية الجودة.