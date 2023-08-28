

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أن 1 سبتمبر المقبل هو آخر موعد لفتح حساب الدروازة والإيداع فيه لدخول السحب الشهري لشهر أكتوبر للحصول على فرصة ربح بجوائز بقيمة 20 ألف دينار لـ 11 رابحا، مشجعا كل عملائه الحاليين والمحتملين على فتح أو إيداع المزيد في حساب الدروازة لزيادة فرصهم في سحب أكتوبر، الذي سيتم تنظيمه بحضور ممثلين عن KIB ووزارة التجارة والصناعة.



وبهذه المناسبة، قال علي الصانع، مدير تطوير المنتجات والتحول الرقمي والابتكار: «نشجع الجميع على المبادرة اليوم بفتح أو الإيداع في حساب الدروازة لزيادة فرصهم في سحب شهر أكتوبر، حيث يتم احتساب فرصة واحدة مقابل كل 1 دينار يتم شهرا كاملا في الحساب، وتحتسب الفرصة حسب الرصيد الأدنى للشهر السابق للسحب».



وأضاف: «نود أن نذكر عملاءنا بأن فرصهم بالربح في السحب على الجوائز يزداد بزيادة الإيداعات. أما بالنسبة لعملائنا المستقبليين فنحن ندعوهم لفتح حساب الدروازة من خلال زيارة الفروع أو من خلال تطبيق KIB والاستفادة من أفضل حساب جوائز في الكويت».