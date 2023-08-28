

في إطار سياسة البنك التي تولي اهتماما كبيرا لشريحة الأطفال وتهدف إلى تطوير وصقل مواهبهم وقدراتهم الإبداعية، أعلن البنك التجاري الكويتي عن انطلاق مسابقة «رحلة في الكويت» الروبوتية التي تم تنظيمها بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في مقر مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي للأطفال من عمر 7 سنوات إلى 10 سنوات، حيث تستمر التدريبات حتى يوم الخميس 31 أغسطس، ويقام حفل توزيع الجوائز على الفائزين يوم السبت 2 سبتمبر 2023 في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، وتضمن اليوم الأول تعريفا تفصيليا للأطفال الـ 100 المشاركين في المسابقة، كما تم توزيع الهدايا عليهم تشجيعا لهم لبداية موفقة للمسابقة الروبوتية التي أضافت السعادة والابتسامة على وجوههم.



وفي هذا السياق، قالت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري أماني الورع: «نحن سعداء في البنك التجاري الكويتي على تنظيم وتقديم رعاية لمسابقة«رحلة في الكويت»التي شهدت إقبالا كبيرا من الأطفال الذين استمتعوا بتدريبات اليوم الأول، والتي تسهم في تعزيز الثقافة لدى للأطفال وتجعل منهم جيلا قويا فكريا وذهنيا أكثر قدرة على فهم وإدراك ما حولهم، حيث هدفت المسابقة إلى تنمية الاهتمام بالذكاء الاصطناعي وتشجيع ابتكارات الأطفال في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأهداف التنمية المستدامة».



من جانبه، قال مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا عبدالله الديحاني، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، إنه خلال هذه الأسبوع سيتلقى الأطفال تدريبا مكثفا على كيفية استخدام مكعبات البرمجة وحل المشكلات، وسيتعلمون كيفية تطوير مهاراتهم في تصميم وتنفيذ الحلول الإبداعية باستخدام التقنيات الحديثة.



وأضاف الديحاني أن مسابقة «رحلة في الكويت» تهدف إلى بناء جيل من المبتكرين والمبدعين، وتعزيز ثقافة الابتكار في مجتمعنا. نأمل أن تكون هذه التجربة بداية لرحلة طويلة من التعلم والنمو للأطفال المشاركين، مضيفا «نحن ممتنون ومتحمسون للتعاون مع مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي والبنك التجاري في هذه المبادرة المميزة إلى جانب العديد من المبادرات المستقبلية.



كما أكد مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي سعادته وحرصه لاحتضان مسابقة «رحلة في الكويت» لتنمية الاهتمام بالبرمجة والذكاء الاصطناعي وعلوم الروبوتات، مؤكدا على أهدافه بأن يكون منصة لهذا النوع من المسابقات بالإضافة إلى البرامج الثقافية والفنية والعلمية، متوجها بالشكر للبنك التجاري الكويتي على رعايته الكريمة لهذه المسابقة، وأيضا لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع على تشغيل المسابقة الروبوتية الرائعة بموقع المركز.