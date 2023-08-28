في إطار حرصها على تطبيـــــق استراتيـــجيتها للمسؤولية الاجتماعية، وسعيها الدؤوب على تشجيع ورعاية الشباب، اختتمت شركة الخطوط الجوية الكويتية مشاركتها في ورشة العمل التي أقيمت في كلية الطب – جامعة الكويت خلال الفترة من 22-24 أغسطس الجاري عن كيفية التعامل مع الحالات الحرجة للركاب على متن الطائرة واستخدام الإسعافات الأولية، حيث حضر الورشة عدد كبير من طلبة كلية الطب.



وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والتسويق خالد أحمد البستان: «تأتي مشاركة الخطوط الجوية الكويتية في ورشة العمل التي أقيمت في كلية الطب لتشجيع الشباب ومنحهم الدفعة المعنوية التي يستحقونها وذلك لإيمانها التام بالقيمة الكبيرة للجيل القادم من أبنائنا وبناتنا الشباب وقدرتهم على تأدية دورهم في إكمال مسيرة النجاح للآباء والأجداد كما حرص المشاركون على نقل خبرات العمل وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة التي قد تحدث للمسافر أثناء السفر في الطائرة والطرق العلمية الصحيحة والخطوات التي يجب اتباعها عند حدوث أي من هذه الحالات الطارئة».



وأضاف: «يأتي تعاون الخطوط الجوية الكويتية مع جمعية طلبة الطب الكويتية ضمن حرص الشركة على توطيد أواصر العلاقات المشتركة مع القطاعين العام والخاص وخلق بيئة عمل مناسبة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، كذلك فإن مثل هذه الورش المتخصصة تتيح للمشاركين اكتساب الخبرات ومعرفة التصرف السليم والمبني على أسس علمية في الحلات الطارئة التي قد تواجههم في حياتهم العملية».



واختتم البستان حديثه، بتقديم الشكر لكل القائمين على تنظيم ورشة العمل والنجاح الكبير الذي حققته وخص بالشكر منتسبي الشركة على ما قدموه من معلومات وخبرات للمشاركين متمنين للجميع دوام التوفيق والنجاح الباهر لأبنائنا وبناتنا الطلية.