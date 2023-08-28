أعلن بنك بوبيان عن مواصلة دعمه لعملائه من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرح تحديث جديد لخدمته المميزة e-Pay والخاصة بتحصيل المدفوعات رقميا ليشمل مجموعة من الخدمات والمزايا الجديدة وذلك لتعزيز تمكين المبادرين ورواد الأعمال من إدارة وتنمية أعمالهم بنجاح.



وقـــال مساعد المدير العـــام لإدارة مـصـرفـيــة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة زيد السعدون إن التحديث الجديد لخدمة e-Pay يأتي ضمن استراتيجية بوبيان لتحفيز بيئة الأعمال وتطبيق معايير الاستدامة وتمكين رواد الأعمال المحليين، مشيرا إلى ان التحديث الجديد عبارة عن مجموعة من الحلول المصرفية الرقمية التي تقدم مجموعة متنوعة من المزايا الاستثنائية وتتيح إدارة العديد من المعاملات المصرفية بسلاسة وسهولة بما يضمن تطوير ونمو بيئة أعمالهم الخاصة.



وقال السعدون ان التحديث الجديد يهدف إلى تسريع وتسهيل تحصيل مدفوعات العملاء، هذا بالإضافة إلى ان معظمها يطرح لأول مرة في الكويت مثل خدمة «جدولة المدفوعات»، حيث يمكن للعميل المستخدم لـ e-Pay الاستفادة من هذه الخدمة من خلال إعداد روابط دفع ترسل في أوقات الدفع المستحقة المحددة سواء أسبوعية أو شهرية أو حتى سنوية مع إمكانية إعادة إرسالها مرة أخرى كتذكير في حال عدم الاستجابة والدفع في المرة الأولى.



وعن e-Pay Mandoob، أشار الى ان هذه الخاصية اختص بها بوبيان لتكون الأولى أيضا من نوعها على مستوى الكويت من شأنها الحفاظ على سرية حسابات الشركة، وأن يكون صاحب الشركة أو المسؤول هو المختص الوحيد للاطلاع على مجرى المعاملات على ان يقوم مندوب الشركة فقط بمتابعة تحصيل المدفوعات.



وأضاف: «إن التحديث الجديد يساعد العميل ويوفر له كل أدوات متابعة ومراقبة حركة العمل بكل سهولة، لذلك تم توفير خاصية إمكانية إعداد تقرير كامل بكل المعاملات والمدفوعات التي تمت وعلى حسب الفترة التي يحددها صاحب الشركة».