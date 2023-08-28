قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن قطاع البنوك الخليجية شهد نموا متواصلا في عمليات الإقراض خلال الربع الثاني من 2023 على الرغم من وصول أسعار الفائدة لأعلى مستوياتها المسجلة منذ عقود بعد رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة.



وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية المستحقة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريبا بوتيرة متتالية خلال هذا الربع بدعم رئيسي من التحسن القوي لسوق المشاريع التنموية، إلى جانب الجهود الحكومية للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.



بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن العديد من المشاريع الكبرى الجديدة وطرح مبادرات الإصلاح في دول مجلس التعاون الخليجي، مما ساهم في توفير المزيد من الدعم لإقراض الشركات.



ووصل إجمالي القروض التي قدمتها البنوك المدرجة في دول الخليج إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.9 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من 2023، ليصل بذلك معدل النمو على أساس ربع سنوي إلى 1.9% أو ما يعادل 36.3 مليار دولار، بدعم من النمو الذي شهدته الأسواق الخليجية كافة.



وبالمثل، سجل إجمالي صافي القروض نموا أقل قليلا بنسبة 1.7% خلال الربع ليصل إلى 1.8 تريليون دولار، وعلى صعيد السيولة، ارتفعت ودائع العملاء بمعدل أقل قدره 1.0% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.3 تريليون دولار بعد أن قابل انخفاض ودائع العملاء في قطر والكويت ارتفاع الودائع في بقية الأسواق.



وكانت النتيجة الصافية لتسارع وتيرة نمو إجمالي القروض مقابل ودائع العملاء أن سجلت نسبة القروض إلى الودائع نموا هامشيا لتصل إلى 79% بنهاية الربع الثاني من العام 2023.



وساهم ارتفاع أسعار الفائدة في تحسن صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في المنطقة. إذ وصل صافي الإيرادات إلى 13.7 مليار دولار، بنمو بلغت نسبته 3.5% على أساس ربع سنوي، بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد خلال هذا الربع. كما أدى انخفاض مخصصات خسائر القروض من 3 مليارات دولار إلى 2.7 مليار دولار إلى تعزيز صافي الربح.



وبالمقابل، واصل إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي النمو للربع التاسع على التوالي خلال الربع الثاني من العام 2023 ليصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 2.3 تريليون دولار مقابل 2.28 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام 2023.



فيما تحسن إجمالي صافي إيرادات البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي جزئيا في الربع الثاني من العام 2023 بعد أن شهد أول انخفاض له خلال خمسة أرباع في الربع الأول من العام 2023، ووصل إجمالي صافي إيرادات الفوائد إلى 20 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023 مقابل 19.8 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023.



وسجلت البنوك الكويتية أكبر زيادة على أساس ربع سنوي في صافي إيرادات الفوائد خلال الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 3.3% لتصل إلى 2.2 مليار دولار، تليها البنوك الإماراتية والبحرينية بنمو بلغت نسبته 1.7% و1.0%، على التوالي.



وسجل إجمالي إيرادات البنوك الخليجية مرة أخرى نموا على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 29.2 مليار دولار مقابل 28.8 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023.