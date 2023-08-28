بعد حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي، أعلن بنك الخليج ترقيه فيصل عبدالوهاب العدساني إلى منصب مدير عام الخدمات المصرفية للشركات. يأتي ذلك ضمن مساعي البنك المتواصلة لإفساح المجال أمام الكوادر الوطنية لتولي المناصب القيادية، انطلاقا من استراتيجية البنك لعام 2025.



وشغل العدساني منصب نائب مدير عام الخدمات المصرفية للشركات خلال الفترة من 2021 إلى 2023، وذلك قبل أن يتولى منصب المدير العام بالوكالة لعدة أشهر، قبيل الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي لتوليه المنصب بالأصالة.



ويمتلك العدساني خبرة مصرفية واسعة تصل إلى نحو 19 عاما، شغل خلالها العديد من المناصب والمسؤوليات في بنك الخليج، إذ التحق بالعمل في البنك منذ عام 2004، وتدرج خلال تلك الفترة في العديد من المواقع، إلى أن وصل لمنصب نائب المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في عام 2019، حيث كان يشرف على الشركات متعددة الجنسيات - وشركات النفط والغاز.



ويحمل العدساني درجة البكالوريوس في التمويل من جامعة دنفر بالولايات المتحدة الأميركية، وحاصل على عدة دورات في الإدارة من كلية هارفارد للأعمال، والمعهد الأوربي لإدارة الأعمال «إنسياد»، وجامعة بيركلي بكاليفورنيا.



وتتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام، وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.



وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على جميع المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.