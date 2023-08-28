مستكملاً تنفيذ خطته الاستراتيجية التي تجسد التزامه طويل الأمد وتركيزه على الاستثمار في الكفاءات الوطنية، أعلن بنك برقان عن ترقية محمد نجيب الزنكي ليتسلم منصب المدير العام للخدمات المصرفية للشركات، وذلك بعد موافقة بنك الكويت المركزي.



ومن خلال منصبه الجديد في البنك، سيسهم الزنكي في قيادة العمليات المصرفية التي يوفرها البنك لعملائه من الشركات، ما يعزز النمو والتوسع في إحدى أبرز قطاعات البنك، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها لهذه الشريحة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التعيينات والترقيات المتواصلة داخل إدارات البنك، وذلك كجزء من توجهات البنك إلى الاستثمار في رأسماله البشري وتمكين الكفاءات المحلية المتميزة، خاصة في المناصب القيادية.



كما أن هذه الترقية تؤكد من جديد حرص البنك على رعاية وتطوير قدرات موظفيه وترسيخ ثقافة التطور وديناميكية النمو المستدام، من أجل المضي قدما نحو تحقيق أهداف خطة التغيير المستقبلية للبنك.



وبهذه المناسبة، تقدم الرئيس التنفيذي - الكويت بالوكالة فاضل عبدالله، بالتهنئة إلى محمد نجيب الزنكي، مشيدا بما يحمله من سجل حافل بالنجاحات والتميز، وما يمثله ذلك من عامل إيجابي سيسهم في الارتقاء بالخدمات المصرفية المصممة للشركات إلى مستوى أكثر جودة وموثوقية، كما تمنى للزنكي مزيدا من الإنجازات في منصبه الجديد.



ويتمتع الزنكي بأكثر من 18 عاما من الخبرة في القطاع المصرفي، بما فيها مسيرته المهنية مع بنك برقان على مدى عقد من الزمن، والتي بدأت في عام 2010 إذ تولى منصب مدير أول لعلاقات الشركات، ثم رئاسة وحدة المقاولات في البنك من 2015 إلى 2017، ليتم تعيينه بعدئذ رئيسا للخدمات المصرفية للشركات - مساعدا للمدير العام في 2018، وكان قد أثبت نجاحا لافتا في إدارة المؤسسات المالية، ليكون ذلك دليلا على قدراته وكفاءته في تحقيق الإنجازات ودفع عجلة نمو أعمال البنك بكل قطاعاته.



جدير بالذكر، أن الزنكي حاصل على شهادة بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال الدولية من جامعة بالتيمور في الولايات المتحدة الأميركية، وشهادة عليا في مجال الاستثمار من الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، إضافة إلى كونه خريجا من مجموعة برامج التعليم التنفيذي في جامعة هارفارد للأعمال وكلية إدارة الأعمال الدولية «INSEAD».