القاهرة - خديجة حمودة



صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك. ونصت المادة الأولى من القانون - الذي نشرته الجريدة الرسمية امس - على إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.



ووفقا للمادة الثانية يعد المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربي) والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ويعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه.



إلى ذلك، قال وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي، إن انضمام مصر في «البريكس» سيكون أحد العوامل الدافعة لضبط التضخم. وأضاف المصيلحي، في تصريحات تلفزيونية، أن مصر قامت بعمل مجهود كبير مع روسيا والصين والهند، علاوة على وجود اتفاقيات تجارية تمنع مسألة الجمارك مع البرازيل. وتابع «إننا سنستطيع تقليل الفجوة الدولارية الموجودة في الميزان التجاري، وبالتالي فإن مسألة تزويد الصادرات وتقليل الاعتماد على الدولار، خاصة في الظروف التي نعيش فيها، ستؤدي إلى انفراجة جيدة ونوع من ضبط التضخم».



من جهة اخرى، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ووزير التجارة والصناعة م.احمد سمير.



كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي، أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، حيث اطلع الرئيس السيسي في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.