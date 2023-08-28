حفل برنامج «الجوهر» للتدريب الإعلامي في عامه الثالث بلقاءات حوارية استثنائية من خلال 14 ورشة تدريبية، استفاد منها 120 مستفيدا من الكويت والوطن العربي، حيث واصل البرنامج استجابته لتطلعات الشباب الشغوفين بالتقديم التلفزيوني وإدارة البرامج الحوارية، بهدف خلق وتأهيل كوادر إعلامية كويتية وعربية محترفة ومثقفة، وقدم الورش كوكبة من أبرز الإعلاميين العرب.



وبرعاية شركة المركز المالي الكويتي «المركز» وشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن «هيسكو» وجريدة «الجريدة» وفندق «فوربوينتس شيراتون»، نظمت أكاديمية لوياك للفنون «لابا» ورش «الجوهر»، التي بلغ عدد مستفيديها في العام الثالث 120 من الكويت ولبنان ومصر واليمن وسورية والبحرين، ومنح البرنامج متدربيه فرصا استثنائية لمحاورة عدة شخصيات ريادية تركت بصمتها في السياسة والاقتصاد والتربية والاجتماع والفنون والثقافة.



وافتتح البرنامج عامه الثالث بورشة تدريب مكثفة بعنوان «إعداد المذيع» امتدت خمسة أيام متتالية، دربت فيها الإعلامية القديرة رانيا برغوت للمرة الأولى بمشاركة 13 متدربا ومتدربة، وشملت تطبيقات عملية في استديوهات قناة العدالة «ATV»، وركزت على أهمية صقل مهارات المشاركين الإعلامية وتمكينهم وفتح الآفاق أمامهم للتميز والإبداع في مجال التقديم التلفزيوني وإدارة البرامج الحوارية. تلا ذلك ورشة «فن الحوار» التي دربت فيها الإعلامية رانيا برغوت وتوجت بمحاورة الفنانة اللبنانية جاهدة وهبة التي جمعت بين الكتابة والشعر والغناء والتلحين والمسرح. وأكدت انه «لولا الفن لكانت حياتنا شقاء أقرب إلى الموت»، مشددة على «أهمية الرقابة على المصنفات الفنية والحفاظ على علاقة وطيدة مع جيل الشباب في الوطن العربي من خلال المسرح والأغاني والأعمال الفنية الراقية.



أما الورشة الثالثة فقد دربت فيها الإعلامية لينا صوان حول أسس إقامة حوار ناجح، وضمت سبعة مشاركين، حاوروا المصور الفوتوغرافي الشهير والموثق لتاريخ اليمن عبدالرحمن الغابري، الملقب بـ «عين اليمن» والذي لفت إلى أنه وثق «التاريخ الجميل لليمن»، وأنه نذر نفسه «لمكافحة قبح الحرب وأعداء الحياة»، معتبرا أن «التصوير فن جمالي عظيم لم ينل حظه، خصوصا في بلداننا». وقدمت الإعلامية جيزال خوري، ورشة «الجوهر» الرابعة التي دربت فيها 6 مشاركين واختتمت بمحاورة الأديبة المصرية د. أهداف سويف، وناقشت طلاب البرنامج بجرأتها المعتادة وتطرقت إلى روايتها «خارطة الحب»، مبينة أن «انهيار بعض الدول العربية عقب الربيع العربي نتيجة حتمية لأنظمة بعيدة عن إرادة شعوبها».



الأداء الصوتي



وبمشاركة سبعة شباب وشابات، عقدت الورشة الخامسة «التدريب على فنون الأداء الصوتي» حضوريا في الكويت، والتي درب فيها مدرب الأصوات المعتمد بقناة الجزيرة سالم الجحوشي، وبتدريب الإعلامي القدير زافين قيومجيان نفذت الورشة السادسة بمشاركة 7 طلاب، توجوا تدريباتهم بلقاء النائبة السابقة د.أسيل العوضي بعد غياب 10 أعوام عن الظهور الإعلامي.



ورأت العوضي أنها كانت على الأقل النموذج الذي تحلم أن تراه اليوم في البرلمان، معتبرة أن «دخول المرأة المعترك السياسي تصحيح للمسار، وأن العائق الأهم يكمن بالثقافة الذكورية».



واستهدفت الورشة السابعة التي دربت فيها الإعلامية لينا صوان ستة مشاركين حظوا باستضافة رجل الأعمال د.عبدالعزيز العيسى رئيس مجلس إدارة شركة «KEO International Consultants» في أول ظهور إعلامي له، إذ ناقشه طلاب «الجوهر» في شؤون الريادة والتخطيط والسياسة والحوكمة.



وتضمنت الورشة الثامنة بعنوان «مفاتيح اللغة العربية للإعلامي» تدريب 10 مشاركين على مبادئ لغة الضاد وأصول إعرابها وتشكيلها ولفظها مع الإعلامي يزبك وهبة.



وعقب الورشة التدريبية التاسعة مع الإعلامية برغوت، أقام للمشاركين الثمانية حلقة حوار حصرية مع رئيس مجلس إدارة جامعة عبدالله السالم د.موضي الحمود التي حملت ثلاث حقائب وزارية سابقة. وتمحورت الحلقة حول مناحي حياتها السياسية والتربوية والأكاديمية وإنجازاتها في سبيل حقوق المرأة، وواقع الكويت وبوادر المستقبل، حيث رأت الحمود أن «جوهر الإصلاح الحكومي يبدأ بتحديد مشاكلنا ومصارحة حقيقية حولها». كما دربت برغوت في الورشة العاشرة ستة مشاركين توج تدريبهم بمحاورة نائب رئيس مجلس إدارة «شركة الفنادق الشرقية» فيصل النصف الذي خص «الجوهر» ليكون محطة ظهوره الإعلامي الأول فكانت جلسة حوارية شائقة سلطت الضوء على إنجازاته الفندقية ومسيرته الريادية وبصمته المؤثرة في عالم الفندقة وانطلاقة «الشيراتون».



ونظم 5 من متدربي «الجوهر» لقاء استثنائيا مع نصيرة المرأة ورائدة الأعمال الإنسانية لولوة القطامي تحت إشراف الإعلامي زافين قيومجيان، ورأت أن «اللغات جسر للتفاهم والسفر منفذ للخروج من البدائية».



إعداد المذيع



تلا ذلك تقديم الإعلامية رانيا برغوت ورشة «إعداد المذيع» في مستويين الأول والثاني لما يقارب 30 متدربا، وشملت تدريبات مكثفة حول مهارات التقديم التلفزيوني وآلية إعداد وتنفيذ التقارير الميدانية، إلى جانب تطبيقات عملية في استديوهات تلفزيونية أتاحت للمتدربين كسر رهبة الكاميرا والتعامل مع فريق الإعداد وخوض تجربة تلفزيونية متكاملة.



واختتم «الجوهر» عامه الثالث بالورشة الخاصة التي دربت فيها الإعلامية لينا صوان، حيث خصت أستاذة القانون في جامعة الكويت، وعضو مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» د.مشاعل الهاجري طلاب البرنامج بحوار حصري حول كتاب «نظام التفاهة» للكاتب والفيلسوف الكندي آلان دونو، وحققت الحلقة نسبة مشاهدات عالية وأصداء إيجابية.



هذا، وتواصل أكاديمية لوياك للفنون «لابا» تنفيذ ورش برنامج «الجوهر» للعام الرابع برعاية شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، وشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن «هيسكو» وجريدة «الجريدة» وفندق «فوربوينتس شيراتون» وتفتتح «لابا» العام الرابع بورشة «فن الحوار» بتدريب الإعلامية رانيا برغوت، حيث سيحظى المشاركون بحوار خاص مع الروائي اليمني علي المقري الحاصل على وسام الفارس للفنون والآداب من الجمهورية الفرنسية، حيث سيدور الحوار حول روايته «بخور عدني» وموضوعات عدة أخرى.