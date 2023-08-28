عبدالعزيز الفضلي



أوصت المناطق التعليمية بضرورة تأجيل تطبيق البصمة على الإدارات المدرسية والمقرر لها بداية العام الدراسي الجديد.



وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن ان وكيل التعليم العام أسامة السلطان خاطب المناطق التعليمية وايضا التواجيه الفنية للاستئناس برأيهم حول تطبيق البصمة على الادارات المدرسية في العام الدراسي المقبل، مشيرة الى ان الرد كان توصية بتأجيل تنفيذ هذا التوجه لمزيد من الدراسة، خاصة ان الادارات المدرسية ملتزمة بالدوام، اضافة الى ان هناك من لديها ظروف من المعلمات وتحتاج الى تخفيف العمل وغيرها من الأمور. واضافت المصادر ان القرار في طريقه للتأجيل بشكل رسمي، خاصة ان هناك الكثير من المدارس لم يتم فيها تركيب اجهزة للبصمة حتى يوم امس، لافتة الى ان الاستعدادات للعام الدراسي تسير على قدم وساق باستثناء اجهزة البصمة التي لم تكتمل حتى الآن.



من جانب آخر، وفي اطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، دعا الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بوزارة التعليم بالتكليف م.محمد الخالدي الادارات المدرسية الى ضرورة تبديل فلاتر برادات المياه بجميع المدارس حرصا على صحة وسلامة ابنائنا الطلبة والهيئات التعليمية. وقال م.الخالدي، في كتاب وجهه الى وكيل التعليم العام، انه يرجى الإيعاز لجهة الاختصاص نحو التعميم على إدارات المدارس لتنظيف وغسل خزانات المياه والتنسيق مع إدارات الشؤون الهندسية بقطاع المنشآت التربوية والتخطيط كل فيما يخصه لتبديل فلاتر برادات المياه حرصا على جودة المياه وصحة أبنائنا الطلبة والهيئة التعليمية ومستخدمي المباني المدرسية.



وكشفت مصادر لـ «الأنباء» عن ان بعض المناطق التعليمية قامت بتوزيع فلاتر المياه على المدارس وسيتم الانتهاء من توزيعها يوم 10 سبتمبر المقبل، مشيرة الى انه ستقوم الادارات المدرسية بتركيبها بعد تنظيف وغسيل خزانات المياه.