أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة بتنظيف شاطئ الشويخ بالتعاون مع فريق الأيادي الخضراء للبيئة ضمن حملة «ديرتنا تستاهل» التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة خلال شهر مايو الماضي.



وفي هذا السياق قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة سعد الخرينج، ان الهدف من الحملة إظهار المناطق بأزهى صورة لها من خلال القضاء على كل ما يشوه المنظر العام للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة.



وأكد الخرينج أن الجولة أسفرت عن رفع 55 كيسا من المخلفات بتواجد 20 عامل نظافة ولوريين، مشيرا إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للوائح وأنظمة البلدية.