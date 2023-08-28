عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بإنجاز أكثر من 100 مبنى في العديد من المدن الإسكانية تستهلك ما بين 15 و20% عبر استخدام الألواح الشمسية.



وأوضحت المصادر ان هذه النسبة من 15-20% هي نسبة إنتاج الالواح الشمسية من استهلاك كل مبنى من الكهرباء، مشيرة الى ان الهدف من استخدام مصادر الطاقة المتجددة هو خفض التكاليف وتقليل استهلاك الطاقة. ولفتت المصادر الى ان خطة المؤسسة تتضمن تطبيق استخدامات مصادر الطاقة المتجددة بشتى مشاريعها لترشيد استهلاك الطاقة والمساهمة بهدف خفض العبء الكهربائي عن الشبكة الوطنية وبالفعل تم الانتهاء من 100 مبنى في مواقع مختلفة.



وأشارت المصادر الى ان المؤسسة أخذت على عاتقها تطبيق مصادر الطاقة المتجددة بمشاريعها.